ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибух у Дзержинську: кількість постраждалих знову зросла

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 18:04
Вибух у Дзержинську: кількість постраждалих знову зросла
Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

Щонайменше 14 осіб були госпіталізовані

Кількість постраждалих в результаті вибуху в цеху з виготовлення тротилу заводу боєприпасів "Кристал" у російському Дзержинську продовжує збільшуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними Міністерства охорони РФ, кількість постраждалих внаслідок серії вибухів зросла до 42. Щонайменше 14 осіб були госпіталізовані.

Зазначається, що наразі постраждалих у тяжкому стані немає.

Крім того, у місті було введено режим надзвичайної ситуації, однак влада відмовилася евакуювати населення. Місцеві чиновники заявили, що небезпеки нових вибухів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в цеху з виробництва тротилу у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області постраждали щонайменше 38 осіб. Тоді повідомлялося, що 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Також в екстрених службах Нижньогородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.

Сьогодні, 1 червня, у Росії стався вибух на тротиловому заводі. Серія вибухів сталася на заводі "Кристал", сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів, не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди, очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки.

Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху було поранено 19 осіб. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення середньої і легкої тяжкості.

У Росії стався вибух на тротиловому заводі, є постраждалі У Кабулі стався вибух біля військового навчального центру
Новини України Російська ФедераціяДзержинскзаводВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся