Вибух у Дзержинську: кількість постраждалих знову зросла

Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

Щонайменше 14 осіб були госпіталізовані

Кількість постраждалих в результаті вибуху в цеху з виготовлення тротилу заводу боєприпасів "Кристал" у російському Дзержинську продовжує збільшуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними Міністерства охорони РФ, кількість постраждалих внаслідок серії вибухів зросла до 42. Щонайменше 14 осіб були госпіталізовані.

Зазначається, що наразі постраждалих у тяжкому стані немає.

Крім того, у місті було введено режим надзвичайної ситуації, однак влада відмовилася евакуювати населення. Місцеві чиновники заявили, що небезпеки нових вибухів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в цеху з виробництва тротилу у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області постраждали щонайменше 38 осіб. Тоді повідомлялося, що 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Також в екстрених службах Нижньогородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.

Сьогодні, 1 червня, у Росії стався вибух на тротиловому заводі. Серія вибухів сталася на заводі "Кристал", сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів, не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди, очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки.

Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху було поранено 19 осіб. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення середньої і легкої тяжкості.