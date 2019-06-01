ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії стався вибух на тротиловому заводі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 14:20
У Росії стався вибух на тротиловому заводі, є постраждалі
Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

В результаті вибухів постраждало щонайменше 19 чоловік

У Росії в місті Дзержинськ Нижньогородської області на заводі з виробництва тротилу прогриміло кілька вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Серія вибухів сталася на заводі "Кристал". Сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів. Не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди.

В прес-службі регіональної охорони здоров’я заявили, що в результаті вибухів постраждало щонайменше 19 осіб. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення середньої і легкої тяжкості.

Очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін дав розпорядження створити оперативний штаб. На місце події вирушили заступник голови регіону Дмитро Краснов, керівник ГУ МЧМ Нижньогородської області Валерій Синькою.

 

Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Румунії на збройовому заводі стався вибух. В результаті вибуху почалася пожежа, яка встигли ліквідувати працівники заводу.

В Іраку на ринку підірвали автомобіль, є загиблі У Китаї через витік газу загинули 8 людей
Новини України Російська ФедераціявзрывчаткаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся