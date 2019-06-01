Число постраждалих від вибуху на заводі в РФ наближається до 40

Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

Кількість постраждалих зросла до 38 осіб

У російському місті Дзержинськ Нижньогородської області в результаті серії вибухів в цеху з виробництва тротилу зросла кількість постраждалих до 38 осіб . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий

В регіональному міністерстві охорони здоров'я розповіли, що на місці працює 10 формувань служби медицини катастроф.

Також в екстрених службах Нижньогородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.

"Попередня причина вибуху — порушення технологічного процесу виробництва робіт", - повідомили в екстрених службах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Росії стався вибух на тротиловому заводі, є постраждалі. Серія вибухів сталася на заводі "Кристал", сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів, не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди, очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки