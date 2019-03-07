Кількість постраждалих при вибуху на автобусній зупинці в Індії збільшилася

Одна людина загинула, ще 32 постраждали

В результате взрыва на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, количество пострадавших в результате взрыва гранаты возросло до 32. Ранее сообщалось, что большинство людей, которые получили ранения, - водители или кондукторы. Индия обвиняет в атаке Пакистан.

РБК-Украина ранее сообщало, что в результате атаки на автобусной остановке пострадали 26 человек.

Напомним, сегодня утром на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир произошел взрыв, в результате которого ранения получили 18 человек.

До этого пакистанские военные обстреляли населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир, что привело к эскалации конфликта Индии и Пакистана.

Отметим, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта.

В Пакистане заявили, что не хотят войны с Индией. Однако впоследствии на границе произошла перестрелка, в результате которой погибли 11 человек.