В Індії стався вибух на автобусній зупинці

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Вибух стався на автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір

На автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір прогримів вибух, в результаті інциденту поранення отримали 18 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними NDTV, вибуховий пристрій було встановлено під автобусом.

Нагадаємо, Пакистанські військові порушили режим припинення вогню і продовжили обстрілювати населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір в зв'язку з ескалацією конфлікту Індії та Пакистану.

27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. США і Туреччина закликали сторони до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією. Але після між країнами на кордоні сталася перестрілка, в якій загинули 11 людей.

Також 5 березня пакистанські військові перехопили індійську підводний човен і заявили, що здатні реагувати на будь-яку агресію.

До цього перехоплення індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан.