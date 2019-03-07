Число постраждалих при вибуху на автобусній зупинці в Індії зросло

Фото: вибух на автобусній зупинці в Індії (twitter.com/ANI)

В результаті вибуху на автобусній зупинці в Індії постраждали 26 осіб

Кількість постраждалих у четвер, 7 березня, при вибух гранати на автобусній зупинці в північному індійському штаті Джамму і Кашмір зросла до 26 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Повідомляється, що п'ятеро осіб, які отримали поранення, перебувають у важкому стані. Зазначимо, що більшість людей, які отримали поранення, - водії або кондуктори.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, на автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір прогримів вибух, в результаті інциденту поранення отримали 18 чоловік.

Раніше пакистанські військові порушили режим припинення вогню і продовжили обстрілювати населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір в зв'язку з ескалацією конфлікту Індії та Пакистану.

27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією. Але після між країнами на кордоні сталася перестрілка, в якій загинули 11 людей.

Також 5 березня пакистанські військові перехопили індійську підводний човен і заявили, що здатні реагувати на будь-яку агресію.