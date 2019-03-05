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Індія заявила про порушення Пакистаном режиму припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 21:07
Індія заявила про порушення Пакистаном режиму припинення вогню
Ілюстративне фото (AP Photo)

Обстріли поновилися в північному індійському штаті Джамму і Кашмір

Пакистанські військові порушили режим припинення вогню і продовжили обстрілювати населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір в зв'язку з ескалацією конфлікту Індії і Пакистану. Про це повідомляє агентство ANA.

Як повідомляється, це вже третій раз, коли Пакистан порушує режим припинення у вівторок, 5 березня.

Нагадаємо, 27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач.

США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією. Але після між країнами на кордоні сталася перестрілка, в якій загинули 11 людей. Також 5 березня пакистанські військові перехопили індійський підводний човен і заявили, що здатні реагувати на будь-яку агресію.

До цього перехоплення індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан.

Індія і США обговорюють ситуацію в Кашмірі Пакистан перехопив індійський підводний човен
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