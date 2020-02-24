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Поліція затримала водія автомобіля, який в'їхав у натовп в Німеччині

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 17:06
Поліція затримала водія автомобіля, який в'їхав у натовп в Німеччині
Фото: наїзд на натовп в Німеччині (twitter.com/FilipHorky)

На даний момент поліція з'ясовує обставини події

Співробітники правоохоронних органів затримали водія автомобіля, який протаранив натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.

Як повідомляється, профарбований в сріблястий колір автомобіль Mercedes врізався в групу людей. За словами очевидців, машина в'їхала в натовп приблизно на 30 метрів, поки не зупинилася. Водій автотранспорту був затриманий.

В даний час поліція з'ясовує причини або можливий мотив події. Тому також не зрозуміло, чи є це терактом або нещасним випадком.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Раніше повідомлялося, що 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти осіб.

У Німеччині авто протаранило натовп на карнавалі, більше десятка потерпілих МВС Німеччини визнало стрілянину в Ханау терактом
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