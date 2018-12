Цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 43

Понад 500 осіб отримали поранення

Національне агентство по запобіганню стихійних лих Індонезії повідомило, що кількість жертв цунамі на індонезійських островах Ява і Суматро зросла до 43 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В агентстві заявили, що кількість постраждалих зросла до 584 осіб. Також були сильно пошкоджені сотні будинків.

Голова Національного агентства Пандегланге Эндан Пармана заявив, що поліція надає допомогу жертвами в Танджунг Лесунг в районі столиці Джакарти, так як аварійні служби ще не змогли прибути в цей район.

"Багато пропали без вісті", - додав Пермана.

У Національному агентстві розповіли, що вони продовжують збирати інформацію, тому існує ймовірність, що дані про жертви і постраждалих може зрости.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8