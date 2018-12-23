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Цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 43

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 05:17
Цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 43
Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/weatherchannel)

Понад 500 осіб отримали поранення

Національне агентство по запобіганню стихійних лих Індонезії повідомило, що кількість жертв цунамі на індонезійських островах Ява і Суматро зросла до 43 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В агентстві заявили, що кількість постраждалих зросла до 584 осіб. Також були сильно пошкоджені сотні будинків.

Голова Національного агентства Пандегланге Эндан Пармана заявив, що поліція надає допомогу жертвами в Танджунг Лесунг в районі столиці Джакарти, так як аварійні служби ще не змогли прибути в цей район.

"Багато пропали без вісті", - додав Пермана.

У Національному агентстві розповіли, що вони продовжують збирати інформацію, тому існує ймовірність, що дані про жертви і постраждалих може зрости.

Нагадаємо, біля берегів Індонезії стався цунамі, є жертви. За попередніми даними причиною могли стати підводні зсуви через виверження вулкана гори Анак Кракатау, а також з-за хвилі припливу, що в комбінації призвело до обвалення цунамі.

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