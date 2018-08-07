Кількість отруєних дітей у готелі у Львівській області зросла до 26

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліції відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 26 неповнолітніх та одного дорослого в отелі "Джем Раковець" у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Як зазначають у поліції, загалом до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років. Поліцейські встановили, що усі вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області у готелі отруїлися 16 дітей. Згідно з останніми даними у Львівську обласну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція надійшли 16 підлітків у віці від 11 до 17 років і один дорослий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масове отруєння шаурмою в Києві. Так, станом на 6 серпня, кількість постраждалих зросла до 93 осіб.

Повідомлялося, що лабораторні дослідження вказують на наявність сальмонели у шаурмі, якою отруїлися жителі столиці.