Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю

У ніч на четвер, 18 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram .

За його словами, близько 03:00 окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.

"Чотири ракети потрапили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об'єкт отримав незначні руйнування", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Харкова загинула людина, ще 18 постраждали.