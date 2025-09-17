ua en ru
Когда закончится война: три бюджетных сценария правительства Украины

Украина, Среда 17 сентября 2025 12:19
Фото: правительство ожидает, что война продлится до 2027 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины оценило влияние войны на государственные компании и бюджет. Представлены три сценария развития экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

В приложении "Информация о фискальных рисках" представлены базовый, альтернативный и негативный сценарии. При подготовке проекта Минфин точно отказался от базового сценария, который предусматривает окончание войны в 2026 году.

В то же время плановые бюджетные показатели на 2026 год полностью не совпадают с представленными цифрами в альтернативном или негативном сценарии. Инфляция ближе к альтернативному, а курс доллара к отрицательному.


Базовый сценарий

По базовому сценарию предполагается, что морские порты возобновят работу на полную мощность уже с 2026 года. Экономика постепенно возвращается к рыночным условиям, обменный курс гривны снижается на 3,2% в год, а инфляция составляет в среднем 8,7% в год.

В этом сценарии ожидается прибыльность большинства государственных компаний и стабильные поступления в бюджет.

Альтернативный сценарий

В альтернативном варианте морские порты полностью восстановят судоходство только с 2027 года из-за продолжения влияния войны. Возвращение к рыночным условиям происходит медленнее, курс гривны падает на 4,5% в год, а инфляция растет до 10,2%.

Государственные компании остаются преимущественно прибыльными, но финансовые поступления в бюджет будут ниже, чем в базовом сценарии.

Негативный сценарий

Негативный сценарий предусматривает длительные последствия войны и восстановление работы портов только с 2027 года. Возвращение к рыночным условиям еще медленнее, курс гривны падает на 8,9% в год, а инфляция составляет 9,8%.

В этом случае государственные компании получат более значительные финансовые нагрузки, а поступления в бюджет могут существенно сократиться.

Выводы

Ожидается, что 11 из 12 государственных компаний будут оставаться прибыльными во всех сценариях. Основное влияние на бюджет и прибыльность компаний будут иметь Группа Нафтогаз, АО "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и АО "Укрзализныця". ЧАО "Укрфинжилье" не учитывается, поскольку выполняет социальную функцию обеспечения доступного жилья.

"Укрпочта" будет полностью убыточной в негативном сценарии, частично убыточной в альтернативном и прибыльной в маловероятном базовом.


Оценка финансового состояния и стресс-тестирование Министерством финансов Украины осуществлено для 12 государственных компаний, деятельность которых связана:

  • с добычей, транспортировкой, хранением природного газа и нефти, распределением и реализацией природного газа (Группа Нафтогаз, ООО "ОГТС Украины"),
  • производством, передачей и распределением электроэнергии (АО "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго"),
  • железнодорожным, авиационным и водным транспортом (АО "Укрзализныця", ГП "АМПУ", ГП "МТП "Южный", ГП "ИЗМ МТП", ГП МА "Борисполь"),
  • предоставлением универсальных услуг почтовой связи и других связанных услуг (АО "Укрпочта"),
  • обеспечением ипотечного кредитования и финансового лизинга (ЧАО Укрфинжитло).

По данным КМИС, в сентябре 2025 года только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".

