Посол США сумнівається у швидкій перемозі ЗСУ, однак Вашингтон продовжить підтримку

Війна Росії проти України навряд чи буде швидкою. Однак США планують продовжувати надавати підтримку й після перемоги ЗСУ, аби захистити країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю для "Європейської правди".

Відповідаючи на питання, чи вдасться ЗСУ завершити війну в 2023 році, Брінк відзначила: "Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна".

Посол США зауважила, що Вашингтон підтримуватиме Україну й після перемоги над Росією, аби забезпечити країну безпековою перевагою у майбутньому.

"Ми вже над цим думаємо, і частина підтримки, яку ми надаємо зараз, спрямована на те, щоби допомогти Україні побудувати армію, здатну захистити країну після завершення конфлікту", - додала посол.