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Экс-преподаватель морской академии в Херсоне стал ее "ректором". Ему объявили подозрение

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Херсон, Суббота 15 октября 2022 20:32
Экс-преподаватель морской академии в Херсоне стал ее "ректором". Ему объявили подозрение Фото: Экс-преподаватель морской академии в Херсоне стал ее "ректором" (ksma.ks.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший преподаватель Херсонской Государственной морской академии решил стать "ректором" в оккупации. Правоохранители объявили мужчине о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июне 2022 года профессор кафедры Херсонской Государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого ректора захваченного оккупантами вуза", - говорится в сообщении.

Возможно, это изображение 1 человек и в помещении.

По информации прокуратуры, подозреваемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования России.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области.

Также СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.

Ранее Служба безопасности разоблачила чиновника-коллаборанта в Херсонской области. Он помогал российским оккупантам опрокидывать бронетехнику в регион из Крыма.

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