Экс-преподаватель морской академии в Херсоне стал ее "ректором". Ему объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В июне 2022 года профессор кафедры Херсонской Государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого ректора захваченного оккупантами вуза", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, подозреваемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования России.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.