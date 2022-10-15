Экс-преподаватель морской академии в Херсоне стал ее "ректором". Ему объявили подозрение
Бывший преподаватель Херсонской Государственной морской академии решил стать "ректором" в оккупации. Правоохранители объявили мужчине о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"В июне 2022 года профессор кафедры Херсонской Государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом и вступил в должность так называемого ректора захваченного оккупантами вуза", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, подозреваемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования России.
Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что житель Донбасса организовал фильтрацию в Херсонской области.
Также СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.
Ранее Служба безопасности разоблачила чиновника-коллаборанта в Херсонской области. Он помогал российским оккупантам опрокидывать бронетехнику в регион из Крыма.
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