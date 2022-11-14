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Победа нужна не только Украине. НАТО заинтересовано в проигрыше Путина, - Столтенберг

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Понедельник 14 ноября 2022 14:56
Победа нужна не только Украине. НАТО заинтересовано в проигрыше Путина, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская агрессия в Украине ставит под угрозу весь международный порядок. Поэтому в проигрыше России заинтересован весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Победа Украины нужна не только самой Украине. У НАТО также есть интерес не допустить победы (президента РФ - ред.) Путина. Если Путин выиграет, это сделает мир более опасным и уязвимым. Это позволит другим авторитарным лидерам нарушать нормы международного права", - сказал он.

Столтенберг добавил, что весь мир сейчас платит высокую цену, но если не остановить Путина, то мир поплатится за это еще больше.

Также, по словам генсека Североатлантического альянса, Украина заявила, что готова к переговорам. Но все знают, что единственный способ достичь приемлемого для Киева результата - иметь силу на поле боя.

"Большинство войн заканчиваются на определенном этапе за столом переговоров, но то, что происходит за этим столом, фундаментально связанным с ситуацией на поле боя. Поэтому то, что мы должны делать, так это поддерживать Украину и укреплять их помощь... На каком-то этапе могут быть переговоры, на которых Украина победит как независимое суверенное государство в Европе", - отметил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина сама должна решить, каким должно быть приемлемое разрешение военного конфликта с РФ.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Россия находится под сильным давлением в результате решения о выводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Поэтому это может стать очередной победой для Украины.

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