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Украина намного лучше готова к войне зимой, чем ее противник, - глава Пентагона

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 14:14
Украина намного лучше готова к войне зимой, чем ее противник, - глава Пентагона Фото: министр обороны США Ллойд Дж. Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники" благодаря поддержке, которую оказали США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к бою зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев", - сказал он.

Остин, отвечая на вопрос СМИ об Украине во время совместной пресс-конференции в Джакарте со своим индонезийским коллегой, сказал, что "трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока сколько потребуется".

В центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы "убедиться, что они делают все, чтобы вернуть себе каждый дюйм своей суверенной территории", добавил он.

Остин находится в Индонезии, чтобы встретиться с высшим военным руководством.

Напомним, по данным британской разведки, зима сильно повлияет на условия, в которых идет российско-украинская война. Дополнительные трудности снизят и так невысокий моральный дух российской армии.

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