Когда Вознесение Господне 2025: новая дата по календарю ПЦУ

Вознесение Господне - один из двенадцати крупнейших христианских праздников. Однако его дата является "подвижной", то есть может меняться из года в год.
Подробнее о том, как вычислить дату Вознесения Господня и на какой день приходится праздник в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Не все знают, однако празднование Пасхи длится в общей сложности 40 дней. Именно столько времени Спаситель после своего Воскресения находился с апостолами и Богородицей.
Завершается Пасха Вознесением Господним - на 40-й день чествования Светлого Христова Воскресения.
Следовательно, для того, чтобы вычислить дату Вознесения, нужно
Примечательно, что праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг, ведь Пасху всегда отмечают в воскресенье.
В этом году украинцы праздновали Пасху 20 апреля. Значит в целом Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать до 28 мая - дня отдания праздника Пасхи.
"В течение этого времени верующие будут приветствовать друг друга известным пасхальным приветствием: "Христос воскрес! Воистину воскрес!", - объяснили в пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Между тем праздник Вознесения Господня приходится в 2025 году на четверг, 29 мая (на 40-й после Пасхи день).
"Вознесение Господне ознаменовывает миг, когда Иисус Христос с плотью, в полноте своей человеческой природы, поднялся к небесам и сел по правую руку Бога-Отца. Вознесение - это подтверждение примирения Бога и человечества, которое открывает небеса и для всех нас - тех, кто верует в Господа и живет по Его наставлениям", - отметили в ПЦУ.
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Учитывая это, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
В то же время, по словам главы УГКЦ и Верховного архиепископа Киево-Галицкого - Блаженнейшего Святослава - реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.
25 января 2025 года Папа Римский Франциск во время проповеди (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.
Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).
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