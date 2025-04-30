Коли Вознесіння Господнє 2025: нова дата за календарем ПЦУ

Вознесіння Господнє - одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Однак його дата є "рухомою", тобто може змінюватись із року в рік.
Докладніше про те, як вирахувати дату Вознесіння Господнього та на який день припадає свято цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Не всі знають, проте святкування Великодня триває в цілому 40 днів. Саме стільки часу Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею.
Завершується Пасха Вознесінням Господнім - на 40-й день вшанування Світлого Христового Воскресіння.
Отже, для того, щоб вирахувати дату Вознесіння, потрібно
Примітно, що свято Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, адже Великдень завжди відзначають в неділю.
Цього року українці святкували Великдень 20 квітня. Отже, в цілому Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи.
"Впродовж цього часу вірні вітатимуть одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!", - пояснили у прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ).
Тим часом свято Вознесіння Господнього припадає у 2025 році на четвер, 29 травня (на 40-й після Великодня день).
"Вознесіння Господнє ознаменовує мить, коли Ісус Христос з плоттю, в повноті своєї людської природи, піднявся до небес і сів праворуч Бога-Отця. Вознесіння - це підтвердження примирення Бога та людства, яке відкриває небеса і для всіх нас - тих, хто вірує в Господа і живе за Його настановами", - наголосили у ПЦУ.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. З огляду на це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
Водночас за словами глави УГКЦ і Верховного архієпископа Києво-Галицького - Блаженнійшого Святослава - реформа календаря в Україні досі повністю не закінчилась, адже ще "є питання реформи пасхалії" та спільного святкування Великодня.
25 січня 2025 року Папа Римський Франциск під час проповіді (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.
Дещо згодом Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що сучасний світ стає дедалі більш роз'єднаним і сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ).
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