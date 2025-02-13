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"Когда все уладим". Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным

США, Четверг 13 февраля 2025 22:28
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"Когда все уладим". Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с Россией и Китаем, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону. Встреча может произойти, после того, как войны в Украине и Секторе Газа "улягутся".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Когда мы все уладим (войны в Украине и Секторе Газа - ред.), то одной из первых встреч я хочу провести с президентом Китая Си и президентом России Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, он также хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с обеими странами.

Такой шаг, как пишет издание, будет противоречить десятилетиям традиционного позиционирования республиканцев в области национальной обороны.

Заявления Трампа о войне в Украине и в Секторе Газа

Ранее Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Позже этот тезис был пересмотрен. Позже заявления администрации Трампа по войне в Украине стали менее оптимистичными.

В начале февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы.

Что касается Сектора Газа, то Трамп предлагает временно отселить палестинцев из Сектора Газа в Египет и Иорданию.

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