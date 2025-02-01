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"Речь о месяцах, а не годах". У Трампа сделали прогноз об окончании войны в Украине

США, Суббота 01 февраля 2025 09:49
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"Речь о месяцах, а не годах". У Трампа сделали прогноз об окончании войны в Украине Фото: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У президента США Дональда Трампа не исключили, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план".

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", - сказал он.

По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".

"Он умело заключает любые сделки", - добавил Келлог.

К тому же, как подчеркнул он, "в интересах национальной безопасности США решить российско-украинскую войну".

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", - добавил представитель администрации Трампа.

Говоря о возможном введении дополнительных санкций против России, как рычаге возможного прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".

Война в Украине

Президент США Дональд Трамп не единожды обещал закончить войну в Украине. В частности, в своих заявлениях Трамп называл срок в 24 часа. Также недавно Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны. Он также подчеркнул, что он и его команда очень близко к этому.

Сам Келлог недавно выразил мнение о том, что просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

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