"Речь о месяцах, а не годах". У Трампа сделали прогноз об окончании войны в Украине

У президента США Дональда Трампа не исключили, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. Для этого уже есть "надежный план".

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий", - сказал он.

По словам генерала в отставке, для этого президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".

"Он умело заключает любые сделки", - добавил Келлог.

К тому же, как подчеркнул он, "в интересах национальной безопасности США решить российско-украинскую войну".

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", - добавил представитель администрации Трампа.

Говоря о возможном введении дополнительных санкций против России, как рычаге возможного прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".