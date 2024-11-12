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Тезис об окончании войны в Украине за 24 часа - это фантазия окружения Трампа, - эксперт

Вторник 12 ноября 2024 19:51
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Тезис об окончании войны в Украине за 24 часа - это фантазия окружения Трампа, - эксперт Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Тезис об окончании войны России против Украины за 24 часа является фантазией окружения Дональда Трампа. Будущему президенту США вбивают в голову, что "этот вопрос будет быстро решен".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал историк и дипломат Роман Бессмертный.

"По моему мнению, тезис о том, что война закончится через 24 часа, через несколько месяцев и так далее - это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему вбивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", - сказал Бессмертный.

По его словам, если начнется торг по территориям - это будет билет до глобальной войны, "причем с гарантией и страховкой".

Эксперт подчеркнул, что закончить войну другим способом можно только усиливая Украину.

"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он абсолютно верен. Потому что нагибать Украину в этой ситуации - это ситуацию будет обострять. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро." В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа", - добавил Бессмертный.

По его мнению, очевидно, что в этом случае "будет отказ от отдельных тезисов, которые сейчас озвучивают многие вокруг Трампа".

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Напомним, в начале сентября Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, уверял, что если он выиграет выборы и станет главой Белого дома, то позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, и "будет заключено соглашение в течение 24 часов".

Кроме того, в том же месяце Трамп встретился с Зеленским, и тогда глава украинского государства представил ему свой план победы.

По итогам переговоров Трамп заверил, что хочет "справедливого соглашения для всех".

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