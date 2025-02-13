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"Коли все владнаємо". Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном і Путіним

США, Четвер 13 лютого 2025 22:28
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"Коли все владнаємо". Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном і Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з Росією і Китаєм, щоб обговорити скорочення витрат на оборону. Зустріч може відбутися, після того, як війни в Україні та Секторі Гази "вляжуться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

"Коли ми все владнаємо (війни в Україні та Секторі Газа, - ред), то однією з перших зустрічей я хочу провести з президентом Китаю Сі і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами Трампа, він також хоче відновити переговори про денуклеаризацію з обома країнами.

Такий крок, як пише видання, суперечитиме десятиліттям традиційного позиціонування республіканців у сфері національної оборони.

Заяви Трампа про війну в Україні та в Секторі Газа

Раніше Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Пізніше цю тезу було переглянуто. Пізніше заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні стали менш оптимістичними.

На початку лютого спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки.

Що стосується Сектора Газа, то Трамп пропонує тимчасово відселити палестинців з Сектору Газа до Єгипту та Йорданії.

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