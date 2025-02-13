"Коли все владнаємо". Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном і Путіним

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з Росією і Китаєм, щоб обговорити скорочення витрат на оборону. Зустріч може відбутися, після того, як війни в Україні та Секторі Гази "вляжуться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

"Коли ми все владнаємо (війни в Україні та Секторі Газа, - ред), то однією з перших зустрічей я хочу провести з президентом Китаю Сі і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами Трампа, він також хоче відновити переговори про денуклеаризацію з обома країнами.

Такий крок, як пише видання, суперечитиме десятиліттям традиційного позиціонування республіканців у сфері національної оборони.