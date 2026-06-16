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Когда военные получат новые выплаты за "боевые": в Минобороны назвали месяц

21:28 16.06.2026 Вт
2 мин
Зависят ли выплаты от вида военной службы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине ввели мотивационные выплаты и надбавки для военных - они не зависят от того, подписывался ли новый контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Дополнительные выплаты не зависят от вида военной службы. Их получат все защитники: как мобилизованные, так и те, кто служит по старому или только что подписанному контракту.

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Новые нормы вступили в силу с 1 июня 2026 года. Соответственно, все, кто выполнял задачи в первый месяц лета, получат обновленные суммы уже до 20 июля. Их будут начислять вместе с основным денежным обеспечением.

Военнослужащие, которые в июне находились в тылу, гарантированно получат дополнительное вознаграждение в размере не менее 10 тысяч гривен.

Фото: Новые выплаты и бонусы для военнослужащих (mod.gov.ua)

В то же время бонусы за штурм позиций, взятие врага в плен или уничтожение противника в контактном бою выплачиваются исключительно на основании приказа командира части.

Механизм остается таким же, как и для обычных боевых вознаграждений: приказ выдается за прошлый месяц, а деньги поступают до 20-го числа следующего.

Если же приказ за июнь задержали по независящим от военного причинам, право на выплату не отменяется. Эти деньги просто включат в следующий приказ и выплатят позже.

Напомним, Министерство обороны недавно ввело три типа новых контрактов - пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

Оплата на пехотно-штурмовых должностях может достигать 460 000 гривен в месяц. Она состоит из базовой ставки в 20 000 гривен и дополнительных выплат по принципу "10/20/40": 10 тысяч гривен за день пребывания на позициях, 20 тысяч - за ударно-поисковые действия и 40 тысяч - за участие в штурмовых операциях.

Кроме того, военные по новым контрактам будут получать дополнительные вознаграждения за боевые результаты, единовременную выплату за первый подписанный контракт, а также ежегодную помощь на оздоровление.

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