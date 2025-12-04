ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда Пасха в 2026 году: точная дата праздника

Четверг 04 декабря 2025 12:28
UA EN RU
Когда Пасха в 2026 году: точная дата праздника Когда праздновать Пасху в 2026 году - важный вопрос уже сейчас (фото: Ukrinform/NurPhoto/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пасха - чрезвычайно важный для многих украинцев праздник, традиции которого передаются из поколения в поколение. Поэтому уже сейчас некоторые могут интересоваться тем, на какую дату приходится Светлое Христово Воскресение в 2026 году.

Подробнее о том, в какой день ПЦУ будет отмечать праздник Пасхи в 2026 году (по действующему церковному календарю), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2026 году

Сегодня Православная Церковь Украины руководствуется новоюлианским календарем, на который перешла еще в 2023 году.

Считается, что он:

  • более совершенный, чем юлианский;
  • существенно точнее (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.

При этом для вычисления даты Светлого Христова Воскресения все христиане пользуются главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (условно 21 марта).

Ранее в пресс-службе ПЦУ отметили также, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается так называемого "старого" стиля (юлианского календаря), и для тех, кто живет по "новому" стилю (новоюлианскому календарю).

"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - объяснили верующим.

При этом православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день.

В целом же для того, чтобы верующим ПЦУ быстро узнать актуальную дату праздника, достаточно просто воспользоваться официальным церковным календарем на следующий год.

Согласно ему, Светлое Христово Воскресение (Пасха) приходится в 2026 году на воскресенье, 12 апреля.

Когда Пасха в 2026 году: точная дата праздникаПравославный церковный календарь на 2026 год (иллюстрация: pomisna.info)

Стоит отметить, что официальный церковный календарь ПЦУ и богослужебные указания на 2026 год в Киевской Митрополии вышли из печати еще в конце сентября 2025 года.

В пресс-службе ПЦУ напомнили, что календарь традиционно содержит:

  • информацию о церковных праздниках и постах;
  • общие и ежедневные богослужебные сведения;
  • алфавитный указатель мужских и женских имен святых;
  • справочник о Киевской Митрополии, Синодальных учреждениях, епархиях, учреждениях духовного образования;
  • фотолетопись жизни автокефальной Украинской Православной Церкви.

Когда Пасха в 2026 году: точная дата праздникаПЦУ руководствуются новоюлианским календарем (иллюстрация: pomisna.info)

Напомним, ранее ПЦУ объяснила, правдиво ли утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел".

Кроме того, мы рассказывали, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках в декабре 2025 года (полный список по новому календарю).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха ПЦУ Пасха ритуалы Церковный календарь Праздники Паски Верование
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев