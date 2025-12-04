Когда Пасха в 2026 году: точная дата праздника
Пасха - чрезвычайно важный для многих украинцев праздник, традиции которого передаются из поколения в поколение. Поэтому уже сейчас некоторые могут интересоваться тем, на какую дату приходится Светлое Христово Воскресение в 2026 году.
Подробнее о том, в какой день ПЦУ будет отмечать праздник Пасхи в 2026 году (по действующему церковному календарю), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2026 году
Сегодня Православная Церковь Украины руководствуется новоюлианским календарем, на который перешла еще в 2023 году.
Считается, что он:
- более совершенный, чем юлианский;
- существенно точнее (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.
При этом для вычисления даты Светлого Христова Воскресения все христиане пользуются главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (условно 21 марта).
Ранее в пресс-службе ПЦУ отметили также, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается так называемого "старого" стиля (юлианского календаря), и для тех, кто живет по "новому" стилю (новоюлианскому календарю).
"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - объяснили верующим.
При этом православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день.
В целом же для того, чтобы верующим ПЦУ быстро узнать актуальную дату праздника, достаточно просто воспользоваться официальным церковным календарем на следующий год.
Согласно ему, Светлое Христово Воскресение (Пасха) приходится в 2026 году на воскресенье, 12 апреля.
Православный церковный календарь на 2026 год (иллюстрация: pomisna.info)
Стоит отметить, что официальный церковный календарь ПЦУ и богослужебные указания на 2026 год в Киевской Митрополии вышли из печати еще в конце сентября 2025 года.
В пресс-службе ПЦУ напомнили, что календарь традиционно содержит:
- информацию о церковных праздниках и постах;
- общие и ежедневные богослужебные сведения;
- алфавитный указатель мужских и женских имен святых;
- справочник о Киевской Митрополии, Синодальных учреждениях, епархиях, учреждениях духовного образования;
- фотолетопись жизни автокефальной Украинской Православной Церкви.
ПЦУ руководствуются новоюлианским календарем (иллюстрация: pomisna.info)
Напомним, ранее ПЦУ объяснила, правдиво ли утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел".
Кроме того, мы рассказывали, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).
Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках в декабре 2025 года (полный список по новому календарю).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2026, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ.