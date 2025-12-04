Коли Великдень у 2026 році: точна дата свята
Великдень - надзвичайно важливе для багатьох українців свято, традиції якого передаються із покоління в покоління. Тому вже зараз дехто може цікавитись тим, на яку дату припадає Світле Христове Воскресіння у 2026 році.
Докладніше про те, в який день ПЦУ буде відзначати свято Великодня у 2026 році (за чинним церковним календарем), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році
Сьогодні Православна Церква України керується новоюліанським календарем, на який перейшла ще у 2023 році.
Вважається, що він:
- більш досконалий, ніж юліанський;
- суттєво точніший (ближчий до астрономічних подій), ніж григоріанський.
При цьому для обчислення дати Світлого Христового Воскресіння всі християни користуються головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (умовно 21 березня).
Раніше у прес-службі ПЦУ зауважили також, що дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується так званого "старого" стилю (юліанського календаря), і для тих, хто живе за "новим" стилем (новоюліанським календарем).
"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - пояснили вірянам.
При цьому православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.
В цілому ж для того, щоб вірянам ПЦУ швидко дізнатись актуальну дату свята, достатньо просто скористатись офіційним церковним календарем на наступний рік.
Згідно з ним, Світле Христове Воскресіння (Пасха або Великдень) припадає у 2026 році на неділю, 12 квітня.
Православний церковний календар на 2026 рік (ілюстрація: pomisna.info)
Варто зазначити, що офіційний церковний календар ПЦУ та богослужбові вказівки на 2026 рік у Київській Митрополії вийшли друком ще наприкінці вересня 2025 року.
У прес-службі ПЦУ нагадали, що календар традиційно містить:
- інформацію про церковні свята та пости;
- загальні й щоденні богослужбові відомості;
- абетковий покажчик чоловічих і жіночих імен святих;
- довідник про Київську Митрополію, Синодальні установи, єпархії, заклади духовної освіти;
- фотолітопис життя автокефальної Української Православної Церкви.
ПЦУ керуються новоюліанським календарем (ілюстрація: pomisna.info)
