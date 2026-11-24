Когда состоялся переход на новый календарь

В целом на украинских землях действовали такие календари (в разные исторические периоды):

юлианский (его ввел Юлий Цезарь 1 января 45 года до Рождества Христова);

григорианский (его ввел Папа Римский Григорий XIII 4 октября 1582 года);

новолианский (его создал сербский астроном, профессор математики и небесной механики Милутин Миланкович в 1923 году).

При этом преобладал в украинской церковной жизни долгое время именно юлианский календарь (который стал впоследствии составляющей российской церковной традиции).

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь Он считается:

более совершенным, чем юлианский;

более точным, чем григорианский (более близким к астрономическим событиям).

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Когда праздновать День святого Николая в 2026 году

В результате перехода большинства церковных приходов Украины на так называемый "новый" стиль - новоюлианский календарь - все "постоянные" (непереходящие) церковные праздники сместились на 13 дней назад.

Именно поэтому День святого Николая, дата которого не менялась на протяжении лет, отмечается теперь в другой день.

Раньше, по "старому" стилю - юлианскому календарю - праздник приходился на 19 декабря.

"Отныне будем чествовать святителя Николая 6 декабря, по новолианскому календарю, вместе с большинством Поместных Православных Церквей", - констатировали ранее в пресс-службе ПЦУ.

В 2026 году этот день приходится на воскресенье.

День чествования памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и чудотворца в 2026 году (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Святитель Николай Чудотворец - один из самых известных и самых любимых святых, он является образцом человечности, добра и милосердия не только для нашего народа, но и для всего христианского мира", - рассказали украинцам в ПЦУ.

Напомним, ранее об особом смысле этого праздника, фигуре святого Николая и отношении Церкви к народным традициям рассказал настоятель Храма Всех Святых, протоиерей ПЦУ Роман Маланяк.