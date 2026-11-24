День святого Николая - любимый праздник многих украинских детей. Однако важно помнить, что после перехода на новый церковный календарь его дата сместилась.
Подробнее о том, когда отмечать этот праздник в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В целом на украинских землях действовали такие календари (в разные исторические периоды):
При этом преобладал в украинской церковной жизни долгое время именно юлианский календарь (который стал впоследствии составляющей российской церковной традиции).
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь Он считается:
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В результате перехода большинства церковных приходов Украины на так называемый "новый" стиль - новоюлианский календарь - все "постоянные" (непереходящие) церковные праздники сместились на 13 дней назад.
Именно поэтому День святого Николая, дата которого не менялась на протяжении лет, отмечается теперь в другой день.
Раньше, по "старому" стилю - юлианскому календарю - праздник приходился на 19 декабря.
"Отныне будем чествовать святителя Николая 6 декабря, по новолианскому календарю, вместе с большинством Поместных Православных Церквей", - констатировали ранее в пресс-службе ПЦУ.
В 2026 году этот день приходится на воскресенье.
"Святитель Николай Чудотворец - один из самых известных и самых любимых святых, он является образцом человечности, добра и милосердия не только для нашего народа, но и для всего христианского мира", - рассказали украинцам в ПЦУ.
Напомним, ранее об особом смысле этого праздника, фигуре святого Николая и отношении Церкви к народным традициям рассказал настоятель Храма Всех Святых, протоиерей ПЦУ Роман Маланяк.
Кроме того, священник объяснил, когда и как сказать детям правду о подарках "от Николая".
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный новоюлианский календарь 2026, пресс-служба Православной Церкви Украины, Wikipedia.