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Полностью восстановить энергосистему Украины этой зимой невозможно, - Герус

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Украина, Среда 30 ноября 2022 19:10
Полностью восстановить энергосистему Украины этой зимой невозможно, - Герус Фото: полностью восстановить энергосистему Украины этой зимой невозможно (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса в эфире телемарафона.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", - сказал Герус.

Он подчеркнул, что украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования , в которой нуждается Украина, для его изготовления необходимо не менее шести месяцев

По словам Геруса, Украина пока ремонтирует объекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве за последние сутки дефицит электроэнергии снизился с 50 до 30-35%. В общем, ситуация с энергоснабжением в столице улучшается.

Также ранее мы писали, что ДТЭК планирует включать электроснабжение своим клиентам на 5-6 часов в день уже в ближайшее время.

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