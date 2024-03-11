Когда Украина сможет получить замороженные на Западе российские деньги: ответ Кубракова

"Есть позиция США, есть позиция ЕС - они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", - отметил министр.

По его мнению, эти средства в лучшем случае хотя бы частично Украина может использовать в конце этого года, но реалистично - это уже следующий год.