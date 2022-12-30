Когда Украина получит западные танки и ракеты ATACMS: ответ Кулебы

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, это конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подлодками, когда мы их получим?.." - отметил Кулеба.

В свою очередь он призвал "оставаться в рациональном поле" и понимать, что предоставление Patriot - это не просто очередное решение, а психологический перелом.

"Потому как с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, - это еще одно свидетельство, что еще одно снято табу, еще одна стена упала...И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом", - подчеркнул Кулеба.

Министр считает, что из всех типов оружия вопрос предоставления Patriot был самым сложным.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у главы МИД уверенность, что в следующем году, в следующие несколько месяцев Украина получит и танки, и ATACMS, и современные ударные дроны, он сказал: В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя.

Напомним, недавно издание Politico опубликовало материал, в котором утверждается, что президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США якобы просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину стали поставлять современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Впрочем, глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит западные танки и боевые самолеты от партнеров. Но, как он объяснил, надо понимать, это дело не просто политических переговоров, а технологических и логистических.

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