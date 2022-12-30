Коли Україна отримає західні танки і ракети ATACMS: відповідь Кулеби

"Нам як мед, так і ложкою. Ми більше року боролись за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, це звісно, добре, але що у нас там з танками та ATACMS? Коли отримаємо танки й ATACMS, думаю, скажуть, що це, звісно, добре, але що у нас з авіаносцями і підводними атомними човнами, коли ми їх отримаємо?.." - зазначив Кулеба.

Своєю чергою він закликав "лишатися в раціональному полі" і розуміти, що надання Patriot - це не просто чергове рішення, а психологічний перелам.

"Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, - це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала...І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", - підкреслив Кулеба.

Міністр вважає, що з усіх типів зброї, питання надання Patriot було найскладнішим.

На уточнююче питання журналіста, чи є у глави МЗС впевненість, що в наступному році, в наступні декілька місяців Україна отримає і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони, він сказав: У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico опублікувало матеріал, в якому стверджується, що президент Володимир Зеленський у ході свого візиту до США нібито просив у американського колеги Джо Байдена, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

Втім, глава Міноборони Олексій Резніков висловив впевненість, Україна отримає західні танки та бойові літаки від партнерів. Але, як він пояснив, треба розуміти, це справа не просто політичних перемовин, а технологічних та логістичних.

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