Когда Украина получит американские ПВО NASAMS: Резников назвал сроки

По словам Резникова, украинские специалисты уже начали обучаться работе с NASAMS.

"Есть решение США о поставках Украине очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где также проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце. Кроме того, принято решение о плюс еще нескольких установках NASAMS", - заявил министр.

Также министр напомнил, что в октябре Украина получит и системы ПВО IRIS-T от Германии. Наши воины уже постепенно завершают обучение.

Комментируя ситуацию касаемо применения Россией иранских дронов-камикадзе "Шахед", Резников заявил, что Украина разрабатывает системы их подавления. Ряд союзников вовлечены в процесс разработки противодействия БПЛА.