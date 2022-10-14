Когда Украина получит американские ПВО NASAMS: Резников назвал сроки

США передадут Украине первые зенитно-ракетныt комплексы NASAMS уже в этом месяце, в октябре. Они помогут усилить нашу противовоздушную оборону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.
По словам Резникова, украинские специалисты уже начали обучаться работе с NASAMS.
"Есть решение США о поставках Украине очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где также проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце. Кроме того, принято решение о плюс еще нескольких установках NASAMS", - заявил министр.
Также министр напомнил, что в октябре Украина получит и системы ПВО IRIS-T от Германии. Наши воины уже постепенно завершают обучение.
Комментируя ситуацию касаемо применения Россией иранских дронов-камикадзе "Шахед", Резников заявил, что Украина разрабатывает системы их подавления. Ряд союзников вовлечены в процесс разработки противодействия БПЛА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Между тем, Великобритания согласилась поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов.
Испания также заявила о намерении передать четыре системы ПВО Hawk в рамках военной помощи.
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