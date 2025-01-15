Когда удары по РФ подорвут ее возможности финансировать войну: ответ Подоляка

Украинские удары по военным объектам и нефтепереработке на территории России эффективны. Но чтобы подорвать ее возможности финансировать войну, нужно масштабировать их в несколько раз.

В частности, он оценил крайнюю массированную атаку по объектам нефтепереработки на территории России.

"Удары эффективны, но пока Россия может продолжать войну, надо повышать эту эффективность. На сегодня под ударом находится, если брать нефтяную отрасль, 46% перерабатывающих возможностей, то есть НПЗ. Я уже не говорю об инфраструктуре, базах хранения. Это существенно. Если это будет уничтожено, это будет существенно", - сказал Подоляк.

Но параллельно наносятся удары непосредственно по инфраструктуре войны. Это и аэродромы, и многие другие объекты, которые выполняют военные задачи.

"Безусловно, это эффективно, безусловно, это надо продолжать. Но эффективность будет очевидна тогда, когда Россия не сможет финансировать, по крайней мере, настолько объемно свои военные программы. А для этого надо в 5-7-10 раз масштабировать количество таких ударов", - добавил советник главы ОП.

По его словам, европейские партнеры понимают, что без ударов по территории РФ невозможно заручиться сильными позициями для Украины. Что касается американских партнеров, то с эффективными санкционными пакетами они меняют свое отношение к разрушению нефтяной отрасли России, добавил Подоляк.