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Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей

Чехия Прага, Четверг 29 февраля 2024 14:51
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Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей Фото: Украинцы за рулем авто за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам, которые хотят поехать в Украину на автомобиле, приобретенном за границей, нужно стать на консульский учет. Иначе на таможне придется платить пошлины и другие налоги.

Какие условия ввоза в Украину транспортного средства, приобретенного и зарегистрированного в другой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Издание получает вопросы от украинцев в Чехии, нужно ли становиться на консульский учет для того, чтобы поехать в Украину на автомобиле, который приобрели в Чехии.

Украинцам следует знать, что временный или постоянный консульский учет является добровольным. Это регистрация места пребывания граждан Украины, находящихся за границей. О нахождении на учете выдают справку.

В случае поездки в Украину на автомобиле, приобретенным в Чехии или другой стране, обязательно нужно стать на временный или постоянный консульский учет. Иначе на таможне придется уплатить ввозную пошлину и другие налоги в размере суммы растаможки транспортного средства. Это будет считаться залогом, который затем будет возвращен при выезде человека за границу. Среди условий – за рулем должен быть владелец транспортного средства.

Без уплаты ввозных пошлин и других налогов могут временно ввезти в Украину авто граждане Украины, состоящие на временном консульском учете.

Условия ввоза автомобиля следующие:

  • одно собственное транспортное средство (легковой автомобиль или другое моторное транспортное средство, предназначенное для перевозки людей) и прицеп к нему (прицеп ввозится вместе с транспортным средством);
  • на строк не более 60 дней в течение календарного года;
  • при предоставлении обязательства об обратном вывозе транспортного средства;
  • при наличии документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства на территории иностранной страны, право собственности на него и разрешающих его эксплуатацию;
  • при наличии страхового договора с гражданской ответственностью перед третьим лицом, распространяющимся по территории Украины.

Следует учесть, что такой автомобиль нельзя:

  • использовать для предпринимательской деятельности в Украине;
  • предоставлять в аренду или передавать по доверенности в пользование другим лицам;
  • раскомплектовывать на запасные части;
  • передавать во владение или пользование другим лицам.

Напомним, мы писали, что экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке. Такой вариант доступен в нескольких городах.

Также мы сообщали, что с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами в Чехии стала обязательной. Управление незарегистрированным авто будет считаться правонарушением и наказываться штрафом.

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