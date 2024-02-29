Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей
Украинцам, которые хотят поехать в Украину на автомобиле, приобретенном за границей, нужно стать на консульский учет. Иначе на таможне придется платить пошлины и другие налоги.
Какие условия ввоза в Украину транспортного средства, приобретенного и зарегистрированного в другой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Издание получает вопросы от украинцев в Чехии, нужно ли становиться на консульский учет для того, чтобы поехать в Украину на автомобиле, который приобрели в Чехии.
Украинцам следует знать, что временный или постоянный консульский учет является добровольным. Это регистрация места пребывания граждан Украины, находящихся за границей. О нахождении на учете выдают справку.
В случае поездки в Украину на автомобиле, приобретенным в Чехии или другой стране, обязательно нужно стать на временный или постоянный консульский учет. Иначе на таможне придется уплатить ввозную пошлину и другие налоги в размере суммы растаможки транспортного средства. Это будет считаться залогом, который затем будет возвращен при выезде человека за границу. Среди условий – за рулем должен быть владелец транспортного средства.
Без уплаты ввозных пошлин и других налогов могут временно ввезти в Украину авто граждане Украины, состоящие на временном консульском учете.
Условия ввоза автомобиля следующие:
- одно собственное транспортное средство (легковой автомобиль или другое моторное транспортное средство, предназначенное для перевозки людей) и прицеп к нему (прицеп ввозится вместе с транспортным средством);
- на строк не более 60 дней в течение календарного года;
- при предоставлении обязательства об обратном вывозе транспортного средства;
- при наличии документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства на территории иностранной страны, право собственности на него и разрешающих его эксплуатацию;
- при наличии страхового договора с гражданской ответственностью перед третьим лицом, распространяющимся по территории Украины.
Следует учесть, что такой автомобиль нельзя:
- использовать для предпринимательской деятельности в Украине;
- предоставлять в аренду или передавать по доверенности в пользование другим лицам;
- раскомплектовывать на запасные части;
- передавать во владение или пользование другим лицам.
Напомним, мы писали, что экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке. Такой вариант доступен в нескольких городах.
Также мы сообщали, что с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами в Чехии стала обязательной. Управление незарегистрированным авто будет считаться правонарушением и наказываться штрафом.
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