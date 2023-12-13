Что нужно сделать украинцам в Чехии до конца года: важные вопросы

Украинским беженцам в Чехии до конца 2023 года нужно решить некоторые вопросы с документами. В частности, речь идет о праве на управление автомобилем и получение соцвыплат.

Что нужно сделать украинцам в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В Чехии с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами становится обязательной. Если не оформить регистрацию транспортного средства в специальном реестре до конца года, это будет считаться правонарушением и будет наказываться штрафом.

Украинцам, которые в Чехии получают пенсии и соцвилаты из Украины, необходимо проходить физическую идентификацию личности. Процедура необходима, чтобы проверить, действительно ли человек, которому назначены пенсионные или социальные выплаты от государства, жив и получает деньги.

Если человек находится за пределами Украины, пройти идентификацию можно так:

в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизироваться на портале можно с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины можно получить документ о том, что человек жив. Удостоверение с письменным заявлением в произвольной форме о продолжении выплаты пенсии направляется по почте в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете. Предоставить эти документы можно также через портал электронных услуг ПФУ. К заявлению следует добавить копию документа об удостоверении того, что человек жив, с использованием электронной цифровой подписи.

В ближайшее время органы Пенсионного фонда Украины планируют проведение идентификации и верификации личности по видеосвязи. Тогда необходимо будет показать документы, удостоверяющие личность.

Фото: Регистрация на продление защиты начнется в январе (gettyimages.com)

Среди важных для украинцев в Чехии вещей, к которым следует начать подготовку – продление временной защиты и подача налоговой декларации.



В частности, регистрация на продление временной защиты до 2025 года начнется в январе 2024 года. Процедура будет подобна прошлогодней. Онлайн-регистрация продлится до 15 марта 2024 года. После этого временная защита будет действовать до 30 сентября 2024 года. После осуществления онлайн-регистрации предстоит посетить отделение OAMP, где вклеят визовую наклейку, которая продлит временную защиту до конца марта 2025 года.

В начале года в Чехии нужно подавать налоговую декларацию за прошлый год. Это делают и наемные работники, и студенты, и пенсионеры. Надо подготовить справку о доходах за прошлый год, заполненный формуляр "Daň z príjmů fyzických osôb", удостоверение личности. Подать декларацию можно лично в налоговой по месту жительства или отправить по почте.

Напомним, мы писали, на сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты. Беженцы могут поехать в Украину на срок, который крайне необходим для решения личных дел.

Также мы рассказывали, как устроились украинские беженцы в Чехии. Из-за сокращения помощи некоторые начали одалживать деньги на еду.

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