Когда Трамп встретится с Орбаном: Bloomberg узнало дату

Орбан захотел в Вашингтон

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе он посетит Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Орбан запланировал поездку в США после того, как Трамп усилил санкции против российской нефти. Целью новых санкций стали компании "Роснефть" и "Лукойл".

Венгерские чиновники неоднократно заявляли, что страна не может полностью отказаться от российской нефти, поскольку альтернативные поставки либо дорогие, либо их будет недостаточно.

При этом недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что Венгрия не разработала никаких планов, чтобы сократить зависимость от российской нефти, в отличие от стран-соседей.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.

Также Уитакер подчеркнул, что США хотят, чтобы от российских энергоресурсов отказались Словакия и Турция.