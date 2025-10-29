RU

Когда Трамп встретится с Орбаном: Bloomberg узнало дату

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном уже в конце следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванный источник рассказал изданию, что встреча Трампа и Орбана запланирована на субботу, 8 ноября. 

По словам собеседника Bloomberg, место встречи президента США и премьера Венгрии пока не определено. 

Стоит заметить, что, вероятнее всего, главным предметом обсуждений станет возможность поставок российской нефти в Венгрию. 

Орбан захотел в Вашингтон

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе он посетит Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Орбан запланировал поездку в США после того, как Трамп усилил санкции против российской нефти. Целью новых санкций стали компании "Роснефть" и "Лукойл".

Венгерские чиновники неоднократно заявляли, что страна не может полностью отказаться от российской нефти, поскольку альтернативные поставки либо дорогие, либо их будет недостаточно.

При этом недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что Венгрия не разработала никаких планов, чтобы сократить зависимость от российской нефти, в отличие от стран-соседей.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.

Также Уитакер подчеркнул, что США хотят, чтобы от российских энергоресурсов отказались Словакия и Турция.

