Когда одобрят новую программу МВФ для Украины: в Кабмине озвучили ожидаемый срок

"Я ожидаю этого в течение нескольких недель. С точки зрения сроков февраль все еще выглядит реалистично", - сказал Буца.

По его словам, после завершения войны Украина, скорее всего, не будет торопиться с новыми заимствованиями на международных рынках. Государство будет делать ставку на льготное финансирование и внутренние заимствования в национальной валюте, что позволяет избегать валютных рисков.

Также, согласно программе с МВФ, правительство имеет существенные ограничения по предоставлению государственных гарантий. Поэтому Украина не сможет гарантировать обязательства государственных компаний для реструктуризации их долгов.

"У нас очень жесткие ограничения по суверенным гарантиям, потому что это часть той же модели анализа долговой устойчивости", - пояснил Буца.

Он уточнил, что одним из ключевых направлений этого года станет постепенное смягчение введенных во время войны валютных ограничений.

Следующим важным шагом может стать разрешение иностранным инвесторам выводить основную сумму инвестиций в локальные валютные облигации.