Когда одобрят новую программу МВФ для Украины: в Кабмине озвучили ожидаемый срок

Международный валютный фонд (МВФ) может одобрить новую кредитную программу для Украины в течение нескольких недель.
Как сообщает РБК-Украина, об этом правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца рассказал в интервью Reuters.
"Я ожидаю этого в течение нескольких недель. С точки зрения сроков февраль все еще выглядит реалистично", - сказал Буца.
По его словам, после завершения войны Украина, скорее всего, не будет торопиться с новыми заимствованиями на международных рынках. Государство будет делать ставку на льготное финансирование и внутренние заимствования в национальной валюте, что позволяет избегать валютных рисков.
Также, согласно программе с МВФ, правительство имеет существенные ограничения по предоставлению государственных гарантий. Поэтому Украина не сможет гарантировать обязательства государственных компаний для реструктуризации их долгов.
"У нас очень жесткие ограничения по суверенным гарантиям, потому что это часть той же модели анализа долговой устойчивости", - пояснил Буца.
Он уточнил, что одним из ключевых направлений этого года станет постепенное смягчение введенных во время войны валютных ограничений.
Следующим важным шагом может стать разрешение иностранным инвесторам выводить основную сумму инвестиций в локальные валютные облигации.
Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о запуске новой четырехлетней программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов.
В то же время получение средств предусматривает выполнение ряда условий. Одно из них Украина уже выполнила - Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год.
Среди других требований МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен.
Однако эта норма вызвала критику. Специалисты предупреждают, что она может способствовать росту теневой экономики, а установленный порог дохода считают слишком низким и требующим пересмотра.
Украина пока не подтвердила готовность выполнить все условия программы, в частности по НДС для ФОПов.
На этом фоне глава МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Киев в январе этого года заявила, что Фонд может предоставить Украине до одного года для принятия необходимых изменений по этому налогу.