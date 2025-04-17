Каникулы под угрозой? Что известно об учебе в июне

В соцсетях снова распространяют фейки - на этот раз о якобы обязательном продлении учебного года до конца июня. Однако в МОН заявляют, что такая информация не соответствует действительности.

РБК-Украина сообщает, что в Министерстве образования и науки (МОН) опровергли слухи и объяснили, кто принимает решение о продолжительности обучения.

В ведомстве отмечают, что в соцсетях распространяется ложная информация о якобы обязательном продлении учебного года до 30 июня и сокращении летних каникул. Министерство образования и науки Украины опровергло эти слухи и объяснило, как все происходит на самом деле:

учебный год может продолжаться до 30 июня 2025 года, но это - предельная дата, а не обязательная;

МОН не обязывает школы работать до конца июня - каждое заведение самостоятельно определяет дату завершения обучения;

решение принимает педагогический совет школы с учетом ситуации с безопасностью, учебной нагрузки и потребностей учащихся.

В июне в школах могут проходить консультации, экскурсии или лагеря, но это не является обязательным продолжением занятий.

В МОН призывают доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.