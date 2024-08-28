Когда в школах начнут преподавать обновленную "Защиту Украины": подробности

Предмет "Защита Украины" в украинских школах будут преподавать по новым правилам . Однако пока это будет в экспериментальном формате.

РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на ответ заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива на запрос hromadske .

Замминистра объясняет, что с 1 сентября 2024 года к эксперименту будут привлечены около 1200 заведений среднего, профессионально-технического образования и профессионального высшего образования. Сейчас еще формируют перечень ячеек, где "Защиту Украины" будут преподавать по-новому.

Список школ, которые будут участвовать в эксперименте, будет утвержден на уровне областей и уже к 1 сентября в них должны организовать преподавание этого предмета. В частности, в учебных заведениях должны определить, кто именно будет преподавать предмет и составить соответствующее расписание.

Регулярность преподавания предмета школы должна определить самостоятельно – один или два раза в месяц.

В течение года учебные заведения должны обеспечить необходимым оборудованием.

В Министерстве образования и науки отмечают, что эксперимент должен занять два года. Только после этого предмет "Защита Украины" станет обязательным для всех школ.