В ISW объяснили, зачем Кремль устраивает "адские" атаки по Украине

Российская Федерация пытается убедить мир, что ее победа неизбежна. Однако аналитики считают это иллюзией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент России Владимир Путин использует массированные удары по украинским городам, агрессивную риторику и чрезмерный пессимизм Запада касательно ситуации на поле боя, в качестве составляющих многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев и убеждение Запада в неизбежности победы России и бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

В Институте напомнили, что в течение последних восьми месяцев, российские войска активизировали удары большой дальности по территории Украины и с января 2025 года осуществили семь крупнейших ракетно-дронных атак за все время полномасштабной войны.

"Российские чиновники сейчас наполняют информационное пространство призывами к Украине согласиться на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство таких заявлений соответствует устоявшимся требованиям России в этой войне и фактически демонстрирует, что требования Кремля не изменились за последние три года", - говорится в отчете.

Срыв помощи Запада

В ISW напомнили, что приведенные требования игнорируют тот факт, что с начала 2022 года ситуация на фронте кардинально изменилась, а три года потерь в живой силе и технике, существенно снизили способность российской армии завоевать всю Украину.

Аналитики констатируют существенное замедление темпов наступления, поскольку российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на слабо подготовленную и плохо оснащенную пехоту для достижения продвижений.

Однако, говорится в отчете, Путин и в дальнейшем стремится отвлечь внимание от реального положения дел на поле боя, ведь прекращение западной военной помощи Украине, остается единственной реальной надеждой России на победу в этой войне.

"Кремль пытается использовать масштабные удары и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от слабых результатов российской армии на текущем этапе войны. Путин может считать, что масштабные атаки на украинские города и жесткая риторика против НАТО и стран Восточной Европы, будут отвлекать внимание от медленного и изнурительного продвижения России на востоке Украины", - считают в ISW.

Проблемы в армии РФ

Кроме того, отметили в Институте изучения войны, российские чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей касательно экономических и материально-технических ограничений, которые все больше затрудняют способность России достигать существенных успехов на поле боя.

В отчете напомнили недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что с начала 2025 года российские войска понесли 177 тысяч потерь. В ISW в дальнейшем оценивают, что Россия предпочитает быстрое развертывание низкокачественного личного состава с минимальной подготовкой и боевым опытом для достижения незначительных продвижений. Это еще больше затрудняет способность россиян проводить сложные операции.

Кроме того, в Институте отметили, что оборонно-промышленный комплекс России не способен производить бронетехнику и артиллерийские системы в таких объемах, чтобы компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

"Россия также сталкивается с серьезными сложностями в распределении ресурсов между военным производством и гражданским сектором, а для преодоления острой нехватки усиленной войной рабочей силы, все активнее привлекает мигрантов. Кремль, вероятно, пересматривает свои возможности по ведению затяжной войны и, похоже, переориентирует свои усилия на то, чтобы заставить Запад заранее согласиться на требования Москвы, учитывая ограниченные экономические и военные ресурсы России", - убеждены в ISW.

Критический момент для союзников

В Институте также напомнили, что Россия активизирует информационные кампании против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи. Эксперты убеждены, что Путин, вероятно, воспринимает текущие дискуссии о возможном прекращении огня или мирном соглашении, как еще один такой критический момент для союзников Украины.

Аналитики убеждены, что Путин, вероятно, рассчитывает на то, что удары большой дальности и агрессивная риторика, породят у Запада и Украины ощущение безнадежности и отобьют желание европейских столиц и США в дальнейшем помогать ВСУ, создавая ложное представление о неизбежности победы России.

"Также Москва демонстративно продвигает свои партнерства со враждебными Западу государствами, такими как Китайская Народная Республика, Иран и Северная Корея, чтобы нивелировать впечатление дипломатической изоляции и позиционировать себя как государство с мощными союзниками, готовыми противостоять Западу", - убеждены эксперты ISW.