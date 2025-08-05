В эпицентре боев - Покровское направление: Генштаб доложил о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 5 августа произошло 61 боевое столкновение. В эпицентре боев - Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений, из которых два продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлениизахватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголово. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка, а также в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки. Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще три продолжаются.

На Ореховском направлении захватнические подразделения дважды атаковали позиции наших защитников в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.