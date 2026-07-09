Производство Patriot в Украине возможно уже через недели, Польша поможет, - министр

В ответ на вопрос о роли Польши в запланированном производстве ракет PAC-3 в Украине министр отметил, что без участия польского государства передача техники украинским воинам невозможна.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО - помимо Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды - которым в Анкаре предоставлен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot", - добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша будет сотрудничать с Украиной в рамках производства ракет для Patriot, подготовка к которому может занять несколько недель.

Он объяснил, что производственный процесс непростой, учитывая, что даже США не хватает таких ракет.

"Поэтому это нужно делать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и проведению дальнейших действий", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Лицензия на производство Patriot

Напомним, вчера, 8 июля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна предоставляет украинцам лицензию на производство Patriot.