Когда пилоты, отправившиеся на обучение в Британию, сядут за штурвал F-16: ответ Евлаша
Украинские пилоты, которые отправлялись на обучение на F-16 в Британию, уже перешли к следующему этапу освоения навыков управления истребителями во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас постоянно продолжается обучение в странах, партнерах, которые помогают обучать украинских пилотов. Евлаш уточнил, что украинцы, которых отправляли в Британию, продолжают свой путь к следующему курсу, а именно переместились во Францию, где продолжается подготовка уже на легкомоторных самолетах.
"И в дальнейшем уже после завершения промежуточного этого этапа они перейдут к отработке тех упражнений, которые будут ожидать их здесь в Украине уже на F-16", - сказал он.
Речь идет о борьбе с малозаметными целями и другими задачами, которые будут ставиться перед ними в Украине. Спикер Воздушных сил уточнил, что Украина использует все слоты, которые нам предоставили наши партнеры, страны, участвующие в воздушной коалиции, и этот процесс не останавливается.
"Постоянно учатся люди, постоянно проходят подготовку, и в дальнейшем они уже здесь, в Украине, будут обучать и наших собратьев, коллег, которые также будут помогать им в их непростом деле", - резюмировал Евлаш.
Обучение украинских пилотов на F-16
Ряд стран в прошлом году согласились предоставить Украине истребители F-16, поэтому встал вопрос об обучении пилотов на этом виде техники. Украина уже отправила несколько групп на обучение в разные страны.
Издание The New York Times писало, что двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.
А сегодня в Румынию прибыли три истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.
Детальнее об истребителях F-16, можно прочитать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.