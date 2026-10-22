Когда переводят часы на зимнее время 2026 и куда крутить стрелки

Весной украинцы традиционно переходят на так называемое летнее время, а осенью - возвращаются на зимнее. Переводить стрелки часов нужно уже совсем скоро - в последнее воскресенье октября.
Подробнее о точной дате и времени перехода на зимнее время, а также как это повлияет на ваш сон, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Украина перейдет на зимнее время уже в эти выходные - в ночь с 24 октября (субботы) на 25 октября (воскресенье).
Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств "сменят" время автоматически. Однако механические часы и некоторые бытовые приборы нужно будет настроить вручную.
В 04:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00.
Таким образом люди получат "дополнительный" час для сна.
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В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) рассказали, что осенний переход (когда мы переводим часы на час назад), обычно переносится легче весеннего.
Однако даже "дополнительный" час не всегда означает полноценный дополнительный час сна - адаптация режима может занять несколько дней.
Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук уточнила, что "перевод часов - это небольшое, но все же изменение привычного ритма жизни".
"Наш организм ориентируется не только на цифры на часах, а прежде всего на чередование света и темноты, время сна, питания и физической активности", - напомнила эксперт.
Именно поэтому, по ее словам, "после перехода на зимнее время важно дать организму несколько дней для адаптации и особо позаботиться о полноценном сне".
Напомним, ранее мы рассказывали, почему перевод часов в Украине до сих пор не отменили.
Кроме того, мы объясняли, почему переход на зимнее время происходит именно в воскресенье.
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