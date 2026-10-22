Когда переводят часы на зимнее время 2026 и куда крутить стрелки

Весной украинцы традиционно переходят на так называемое летнее время, а осенью - возвращаются на зимнее. Переводить стрелки часов нужно уже совсем скоро - в последнее воскресенье октября.

Подробнее о точной дате и времени перехода на зимнее время, а также как это повлияет на ваш сон, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда переходить на зимнее время и куда крутить стрелки

Украина перейдет на зимнее время уже в эти выходные - в ночь с 24 октября (субботы) на 25 октября (воскресенье).

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств "сменят" время автоматически. Однако механические часы и некоторые бытовые приборы нужно будет настроить вручную.

В 04:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00.

Таким образом люди получат "дополнительный" час для сна.

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Поможет ли "дополнительный" час адаптироваться быстрее

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) рассказали, что осенний переход (когда мы переводим часы на час назад), обычно переносится легче весеннего.

Однако даже "дополнительный" час не всегда означает полноценный дополнительный час сна - адаптация режима может занять несколько дней.

Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук уточнила, что "перевод часов - это небольшое, но все же изменение привычного ритма жизни".

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году (инфографика: facebook.com/TernopilregionalCDC)

"Наш организм ориентируется не только на цифры на часах, а прежде всего на чередование света и темноты, время сна, питания и физической активности", - напомнила эксперт.

Именно поэтому, по ее словам, "после перехода на зимнее время важно дать организму несколько дней для адаптации и особо позаботиться о полноценном сне".