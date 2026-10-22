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Коли переводять годинник на зимовий час 2026 і куди крутити стрілки

12:22 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Коли переводять годинник на зимовий час 2026 і куди крутити стрілки Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Навесні українці традиційно переходять на так званий літній час, а восени - повертаються на зимовий. Переводити стрілки годинників потрібно вже зовсім скоро - в останню неділю жовтня.

Докладніше про точну дату й час переходу на зимовий час, а також як це вплине на ваш сон, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли переходити на зимовий час і куди крутити стрілки

Україна перейде на зимовий час вже цими вихідними - в ніч з 24 жовтня (суботи) на 25 жовтня (неділю).

Більшість сучасних смартфонів, комп'ютерів та інших електронних пристроїв "змінять" час автоматично. Проте механічні годинники та деякі побутові прилади потрібно буде налаштувати вручну.

О 04:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад - на 03:00.

Таким чином люди отримають "додаткову" годину для сну.

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Чи допоможе "додаткова" година адаптуватись швидше

У прес-службі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли, що осінній перехід (коли ми переводимо годинник на годину назад), зазвичай переноситься легше, ніж весняний.

Проте навіть "додаткова" година не завжди означає повноцінну додаткову годину сну - адаптація режиму може тривати кілька днів.

Головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук уточнила, що "переведення годинника - це невелика, але все ж зміна звичного ритму життя".

Коли переводять годинники на зимовий час у 2026 році (інфографіка: facebook.com/TernopilregionalCDC)
Коли переводять годинники на зимовий час у 2026 році (інфографіка: facebook.com/TernopilregionalCDC)

"Наш організм орієнтується не лише на цифри на годиннику, а насамперед на чергування світла й темряви, час сну, харчування та фізичної активності", - нагадала експертка.

Саме тому, за її словами, "після переходу на зимовий час важливо дати організму кілька днів для адаптації та особливо подбати про повноцінний сон".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому переведення годинників в Україні досі не скасували.

Крім того, ми пояснювали, чому перехід на зимовий час відбувається саме в неділю.

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