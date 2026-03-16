Когда переводят часы на летнее время 2026: точная дата

Когда переход на летнее время в 2026 году

Сегодня порядок исчисления времени в Украине регулируется соответствующим постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

Согласно этому документу, страна живет по второму часовому поясу (киевское время). При этом предусматривается два "этапа" перевода стрелок часов каждый год - весной и осенью.

В первой половине года этот процесс приходится на последнее воскресенье марта.

Так, 29 марта (в 3 часа в ночь с субботы на воскресенье) стрелки необходимо будет перевести на один час вперед.

Это означает, что после смены зимнего графика на летний ночь для украинцев станет "короче" - спать придется на час меньше.

Стоит отметить, что правительственное постановление также четко определяет работу инфраструктуры:

по киевскому времени осуществляется движение железнодорожного, воздушного, водного и междугородного автомобильного транспорта;

на киевское время ориентируется работа телеграфной связи и междугородной телефонии;

для морских судов в открытом море действует международная система часовых поясов, однако во время пребывания в украинских портах или на рейдах - используется установленное у нас время.

Что известно об отмене перевода часов

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 насчет исчисления времени, инициированный спикером Русланом Стефанчуком.

Документ предусматривает отказ от перехода на летнее время и предлагает навсегда зафиксировать на территории Украины единое - зимнее время.

Согласно заключительным положениям, закон должен начать действовать уже на следующий день после его официального обнародования. Однако процедура затянулась.

Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому еще 21 августа 2024 года, но по состоянию на 16 марта 2026 года он так и не был подписан.

Следовательно, сейчас Украина по-прежнему продолжает руководствоваться правительственным постановлением 1996 года, которое обязывает переводить стрелки часов дважды в год.