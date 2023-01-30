Когда Норвегия передаст Украине Leopard: названы возможные сроки

Чиновник подчеркнул, что его страна хочет отправить Украине танки как можно скорее.

При этом у Норвегии сейчас есть 36 танков Leopard 2, но точное количество техники, которую планируется передать нашей стране, все еще неизвестно.

"Мы еще не определились с количеством", - рассказал министр.