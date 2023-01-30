Когда Норвегия передаст Украине Leopard: названы возможные сроки

Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. При этом вопрос количества техники еще обсуждается.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24, об этом заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Чиновник подчеркнул, что его страна хочет отправить Украине танки как можно скорее.
При этом у Норвегии сейчас есть 36 танков Leopard 2, но точное количество техники, которую планируется передать нашей стране, все еще неизвестно.
"Мы еще не определились с количеством", - рассказал министр.
Напомним, 25 января Норвегия официально подтвердила готовность передать танки Украине.
Также мы писали, что Норвегия доставила в Украину десять мостов стоимостью более 3 миллионов долларов.
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