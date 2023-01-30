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Коли Норвегія передасть Україні Leopard: названо можливі терміни

Фото: стало відомо, коли Норвегія може передати Україні Leopard (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24, про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.

Нагадаємо, 25 січня Норвегія офіційно підтвердила готовність передати танки Україні.

Також ми писали, що Норвегія доставила до України десять мостів вартістю понад 3 мільйони доларів.

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