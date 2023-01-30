Коли Норвегія передасть Україні Leopard: названо можливі терміни

Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.