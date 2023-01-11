Украина получила от Норвегии десять мостов: где их установят

В Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (более 3 миллионов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook .

По информации ведомства, мосты планируют установить на освобожденных от россиян территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства - грузовики с гуманитарной помощью, кареты скорой помощи, пожарные авто, ремонтные бригады.

Фото: мосты от Норвегии для Украины (facebook.com/MinInfra.UA)

"Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре "Укравтодор" ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ", - добавляют в Мининфраструктуры.