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Украина получила от Норвегии десять мостов: где их установят

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Среда 11 января 2023 19:05
Украина получила от Норвегии десять мостов: где их установят Фото: Украина получила от Норвегии десять мостов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (более 3 миллионов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

По информации ведомства, мосты планируют установить на освобожденных от россиян территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства - грузовики с гуманитарной помощью, кареты скорой помощи, пожарные авто, ремонтные бригады.

Украина получила от Норвегии десять мостов: где их установятФото: мосты от Норвегии для Украины (facebook.com/MinInfra.UA)

"Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре "Укравтодор" ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ", - добавляют в Мининфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия также передала Украине более 100 генераторов. Их направят Госпрогранслужбе.

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