Когда поступит кэшбек за декабрь и январь: в Минэкономики дали ответ

Выплаты Национального кэшбэка за декабрь и январь пока задерживаются. Они уже находятся в обработке и вскоре поступят в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Как сообщили в ведомстве, 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека. Выплаты обычно поступают в 20-х числах месяца, однако на этот раз процесс требует больше времени.

Правительство уже выделило необходимые средства, но из-за операционных процедур зачисление средств состоится позже, чем ожидалось. Точную дату сообщат на сайте программы Made in Ukraine.

В Минэкономики поблагодарили украинцев за поддержку национального производителя и пообещали сделать все возможное, чтобы средства поступили как можно быстрее.

Отметим, программа "Национальный кэшбек" доступна для граждан Украины старше 18 лет, а также для производителей и продавцов украинских товаров. Чтобы получить кэшбек, необходимо покупать продукцию украинских производителей в магазинах, участвующих в программе, и оплачивать покупки картой, по которой предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях. Покупатели получают 10% кэшбэка, который зачисляется на специальный счет "Национальный кэшбэк". Средства можно использовать до конца 2025 года.