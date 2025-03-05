Когда поступит кэшбек за декабрь и январь: в Минэкономики дали ответ
Выплаты Национального кэшбэка за декабрь и январь пока задерживаются. Они уже находятся в обработке и вскоре поступят в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Как сообщили в ведомстве, 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека. Выплаты обычно поступают в 20-х числах месяца, однако на этот раз процесс требует больше времени.
Правительство уже выделило необходимые средства, но из-за операционных процедур зачисление средств состоится позже, чем ожидалось. Точную дату сообщат на сайте программы Made in Ukraine.
В Минэкономики поблагодарили украинцев за поддержку национального производителя и пообещали сделать все возможное, чтобы средства поступили как можно быстрее.
Отметим, программа "Национальный кэшбек" доступна для граждан Украины старше 18 лет, а также для производителей и продавцов украинских товаров. Чтобы получить кэшбек, необходимо покупать продукцию украинских производителей в магазинах, участвующих в программе, и оплачивать покупки картой, по которой предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях. Покупатели получают 10% кэшбэка, который зачисляется на специальный счет "Национальный кэшбэк". Средства можно использовать до конца 2025 года.
РБК-Украина ранее писало, что выплаты по программе "Национальный кэшбек" за декабрь 2024 года и январь 2025 года были задержаны из-за особенностей бюджетного процесса.
В декабре 2024 года украинцы накопили 436 млн гривен по программе "Национальный кэшбек", что на 180 млн больше, чем в ноябре. Самыми активными участниками программы являются люди в возрасте до 45 лет (57,4%), причем женщины составляют 62,3% участников.
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